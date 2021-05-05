Жителям деревни Савино медицинская помощь стала доступнее

В Тюменской области продолжают открывать фельдшерско-акушерские пункты в небольших населенных пунктах. Теперь медицинская помощь стала доступнее жителям деревни Савино Ишимского района.

«В фельдшерско-акушерском пункте первичную медико-санитарную помощь будут получать 224 человека, в том числе 47 детей и подростков. Открытие нового фельдшерского пункта, как и любое значимое событие в деревне, собрало вместе всех односельчан от мала до велика. Теперь у сельчан появился светлый, теплый, уютный ФАП, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием. На 58 квадратных метрах есть своя газовая котельная, санузел, кабинет приема, процедурный, - созданы комфортные условия для обслуживания населения», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель главы Ишимского района по социальным вопросам Надежда Жидкова и глава Черемшанского сельского поселения Иван Свиридков.

Стоит отметить, что ФАПы в Тюменской области возводят в рамках реализации в рамках нацпроекта «Здравоохранение».