В Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда отпразднуют День Победы

В Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда сегодня проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них ко Дню Победы в Великой Отечественной войне организуют праздничные мероприятия – концерт, парад воздушных шаров, акция «Бессмертный полк».

«Пансионат также примет участие во всероссийских акциях. В рамках акции «Окна Победы» празднично оформлены окна в здании, 9 мая для проживающих в пансионате пройдет праздничный концерт. Чтобы обезопасить своих подопечных, дома-интернаты Тюменской области продолжают работать в режиме изоляции, праздничный концерт пройдет за оградой, а бабушки и дедушки разместятся на лавочках на территории. В рамках акции «Письмо Победы» с 1 по 10 мая наши ветераны получат письма от волонтеров со словами благодарности и приятными пожеланиями», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Кроме того, 15 мая в рамках Всероссийской акции «Сад Победы» традиционно будут высажены деревья в саду пансионата.