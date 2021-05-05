Жители шестого микрорайона Тобольска получат комфортное пространство для занятий спортом

В шестом микрорайоне Тобольска возведут всесезонную многофункциональную спортивную площадку. Работы ведутся в рамках региональной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Такое решение принято по итогам очередного онлайн-заседания президиума правительства Тюменской области. Постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

«Появление новой спортплощадки увеличит обеспеченность населения спортивными сооружениями и поможет тоболякам вести здоровый образ жизни. Это будет безопасный и комфортный объект городской рекреационной инфраструктуры. На площадке предусмотрены возможности для сдачи норм ГТО», – отметила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Александр Моор выразил уверенность, что появление новой спортплощадки, на которой можно заниматься круглый год, станет хорошим подарком для поклонников здорового образа жизни и любителей активного отдыха, количество которых постоянно растет.