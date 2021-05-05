В трех районах Тюменской области введет режим повышенной готовности

В Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах Тюменской области с 4 мая введен режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров. Об этом объявил глава региона Александр Моор, подчеркнув, что главные задачи сегодня – не допустить гибели людей, уберечь от пожаров леса и поля, минимизировать экономический ущерб.

«Я призываю всех жителей региона проявить ответственность и бдительность в столь сложной ситуации, с которой мы можем справиться только общими силами», — добавил губернатор.

Отмечается, что природные пожары практически всегда возникают по вине людей, а установившаяся в последние дни теплая и ветреная погода способствует распространению огня.

В пресс-службе губернатора напомнили, что с 23 апреля режим повышенной готовности действует в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.