Штрафы на 20-24 миллиона рублей могут выписать крупнейшим иностранным соцсетям

Роскомнадзор обратился в суд с жалобами на Twitter, Google и Facebook. Причина — отказ крупных сетей удалять информацию по требованию российского регулятора, сообщает ТАСС: суммы штрафов могут составить от 20 до 24 миллионов рублей.

Против Google и Facebook поступило по пять протоколов, против Twitter — шесть. По каждому из протоколов компаниям грозит по четыре миллиона рублей штрафа. При этом в суде не стали распространяться, удаления какой информации добивается Роскомнадзор.

Отметим, что у Twitter уже есть опыт общения с Роскомнадзором: в апреле суд отштрафовал соцсеть на 8,9 миллиона рублей по трем административным протоколам — правда, компания пока не заплатила и, более того, подала жалобы на эти решения. Чуть ранее штраф в 2,6 миллиона рублей «прилетел» новомодной сети TikTok.