Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде в ХМАО 6 мая

В четверг, 6 мая, в Югре ожидается неблагоприятная погода: гроза, ночной туман и ветер порывами до 18 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура ночью составит +7,+12 °С, по северо-западным районам 0,+5 °С, днем +10,+15 °С, по восточным районам до +20 °С, по северо-западным районам +4,+9 °С.

В пятницу и субботу местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха опустится ночью до +1,+6 °С, местами 0,-5 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, в конце рабочей недели пройдут небольшие дожди, будет пасмурно. В четверг днем воздух прогреется до +13°С, а в пятницу похолодает до +6°С.