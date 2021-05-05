Запрет на экспорт гречихи введен в России на все лето

Правительство России на все лето запретило экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и гречневого зерна обрушенного. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Решение приостановить экспорт гречки вызвано необходимостью сохранить необходимые объемы крупы на местном рынке и не допустить резких колебаний цен: напомним, что слухи о подорожании именно гречки возникают чаще всего — и население скупает продукт во всех магазинах.

Кроме того, Минсельхоз собирается увеличить объемы гречки при стабильном уровне цен: в этом году будут расширять посевные площади — об этом сообщил «Интерфакс».