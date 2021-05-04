В нижнетавдинской больнице появилось новое диагностическое оборудование

В областную больницу №15 Нижней Тавды в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование для хирургического отделения – анализатор газов и электролитов крови. Оно используется для измерения содержания ионов, кислотно-щелочного баланса, парциального давления углекислого газа и кислорода в крови или других биологических жидкостях.

«Прибор GASTAT-navi, которым теперь могут пользоваться хирурги Нижнетавдинской больницы, незаменим для диагностики при неотложных состояниях в реаниматологии, хирургии и анестезиологии. Это настоящая мини-лаборатория, выдающая результаты высокой точности. Кроме того, газоанализатор легко помещается в руке, позволяя выполнять диагностику как возле постели пациента, так и непосредственно в операционной», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Кроме того, в рамках нацпроекта в медучреждение поступили четыре многофункциональных гинекологических кресла для проведения осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических операций.