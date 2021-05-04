Тюменскую область ждет цифровая трансформация

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел первое онлайн-заседание региональной комиссии по цифровому развитию. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти и муниципалитетов региона, представители депутатского корпуса, общественности, научно-образовательного сообщества и ИТ-бизнеса, сообщает пресс-служба главы региона.

«В соответствии с указом президента России Владимира Путина, к 2030 году «цифровой зрелости» должны достичь ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Цифровая трансформация – одно из приоритетных направлений развития нашей страны», – отметил губернатор.

Работа по разработке стратегий цифровой трансформации поручена регионам. Она должна появиться до 1 сентября 2021 года в каждом субъекте Российской Федерации.

Директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич рассказала, что при разработке и последующей реализации региональной стратегии цифровой трансформации предстоит решить задачи по наращиванию доли массовых социально значимых электронных услуг, обеспечению возможности широкополосного доступа к сети Интернет в домохозяйствах, а также увеличить вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий.

«Важнейшие сферы, в которых следует продолжать широкое внедрение современных цифровых технологий – медицина, образование, транспорт, городская среда и государственное управление», – добавила Мария Рудзевич.

Александр Моор поручил подойти к достижению результата без формализма: «Уверен, что успех может обеспечить только активная и слаженная работа команды цифровой трансформации, частью которой мы с вами уже стали».