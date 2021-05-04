Открытка и продуктовый набор: тюменские ветераны ВОВ получили подарки к празднику

Сегодня в Тюменской области проживают 5,6 тысячи ветеранов Великой отечественной войны: 183 участника Великой Отечественной войны, 89 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 69 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 5,3 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии юбилея Победы более 6,3 тысячи человек - ветераны Великой Отечественной войны и вдовы участников войны – получили поздравительную открытку от губернатора Александра Моора и подарочный набор продуктов тюменских производителей.

«Подарки ветеранам по месту жительства вручали специалисты социальных служб, администраций муниципальных образований, сельских поселений с привлечением волонтеров. При поздравлении соблюдались необходимые меры безопасности», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Кроме того, по распоряжению губернатора Тюменской области из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. «В 2021 году единовременную выплату получили 59 тысяч человек, в том числе более 40 тысяч тюменцев, родившихся до 9 мая 1945 года включительно. На указанные цели из бюджета Тюменской области выделено более 170 млн рублей», - добавили в департаменте.