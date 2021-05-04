83 хозяйства Тюменской области ведут яровой сев

Тюменские аграрии прошли яровым севом больше 15 гектаров – посеяны пшеница и овес в Упоровском районе, ячмень – в Омутинском районе. Работу ведут 83 хозяйства в 18-ти районах.

«Во всех районах области пшеницу посеяли на 698 гектарах, ячмень на 779 гектарах, овес на 5,5 тыс. гектаров. В Заводоуковском городском округе на минувшей неделе начали яровой сев овощей», - рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.

К 4 мая аграрии почти завершили ранне-весеннее боронование. Подходят к завершению и работы по созданию минерализованных полос. «В настоящее время протяженность вновь созданных полос составляет свыше 475 километров - это более 94 процентов от плана. Также в регионе на площади почти 53 тысячи гектаров проведено боронование многолетних трав, на более чем 60 тысячах гектаров выполнено внесение минеральных удобрений, проведено обеззараживание более 91,6 тысяч тонн семян», - добавили в департаменте.