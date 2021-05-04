Жители Тюменской области смогут получить консультацию врача через приложение

В Тюменской области внедряется новое мобильное приложение «Телемед 72». Оно позволяет не только записаться на прием или вызвать врача на дом, но и получить телемедицинскую консультацию. Приложение станет заменой «Медицине 72».

«Телемед 72» позволяет записать себя или ребенка на очный прием к врачу, вызвать врача на дом, взять талон на электронную очередь на удобное время, заполнять свой «Дневник здоровья». А можно попасть на телемедицинскую консультацию, не выходя из дома. Все, что для этого нужно, — зайти в раздел «Услуги» мобильного приложения и выбрать пункт «Онлайн-консультация». Далее выбирается нужная медицинская организация, направление, удобная дата и время. При этом на этапе подачи заявки на онлайн-консультацию можно в комментариях указать все беспокойства и жалобы. Так врач уже будет в курсе имеющихся у пациента вопросов», - рассказали в пресс-службе департамент информатизации региона.

Кроме того, в приложении врачи смогут общаться между собой.

Чтобы стать пользователем приложения «Телемед 72», достаточно обладать подтвержденной записью портала услуг. При регистрации в мобильном приложении используются данные учетной записи и не нужно придумывать дополнительные логин и пароль. Также подгружаются все необходимые данные — полис, СНИЛС, данные о профиле ребенка (при наличии данного раздела на портале услуг), записи из электронной медицинской карты. Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.