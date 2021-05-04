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​Александр Моор облетел территорию, на которой бушуют пожары

Губернатор Тюменской области показал, как горят леса // ВИДЕО

​Александр Моор облетел территорию, на которой бушуют пожары
Видео: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел выездной оперативный штаб по охране лесов от пожаров. Глава региона провел облет возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах, где введет режим повышенной готовности из-за лесных и ландшафтных пожаров. На личной странице в социальных сетях он опубликовал видео облета.

«Осмотрел территорию районов, на которых бушуют пожары. Нынешний год аномальный: там, где раньше в это время стояла большая вода, сухо. Поэтому сильно горят поля и леса. Об этом эмоционально рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов. Если огонь не остановить, он может угрожать населенным пунктам. Наши села и деревни защищают смелые и сильные люди. У них уже третью неделю нет выходных, нет праздничных дней. Принцип «Мы своих не бросаем» работает не только в период пандемии. Спасибо вам», - написал губернатор.

В пресс-службе главы региона сообщили, что количество лесных пожаров за период с 15 апреля по 1 мая увеличилось в 1,8 раза, а площадь лесного фонда, пройденная огнём, в 187 раз. На территории региона действует особый противопожарный режим: посещать леса, возводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках запрещено.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 178, комментариев: 0
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