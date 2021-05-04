Российские ветераны ВОВ получают меньше, чем их однополчане в Казахстане и Узбекистане

Выплаты ветеранов ВОВ в нескольких странах СНГ сравнили с российскими. Оказалось, что участники Великой Отечественной в России получают ко Дню Победы меньше денег, чем их однополчане в Казахстане и Узбекистане. Об этом сообщает «Независимая газета».

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ко Дню Победы ветеранам ВОВ в размере 10 тысяч рублей. Между тем, в Узбекистане подобная мера социальной поддержки более весомая – 85 тысяч рублей. А в Казахстане к 9 мая ветераны получат по 174 тысячи рублей. Суммы указаны в пересчете по официальному курсу.

Решение государственных чиновников спикер «Независимой газеты», замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «необъяснимым жмотством»: «Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам кроме особенностей руководство нашего Министерства финансов».