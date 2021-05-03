Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от национальных республик

Никаких национальных республик: лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал уничтожить Тюменскую матрешку, укрупнить другие регионы и отказаться от административного деления РФ по национальному признаку.

Очередные громкие высказывания либерал-демократа прозвучали в передаче на радио «Комсомольская правда», где политик комментировал недавние высказывания вице-премьера Марата Хуснуллина, который, напомним, также заявил, что необходимо укрупнять регионы, приведя в пример маленькую Еврейскую автономию. О ней же сказал и Жириновский: «Хуснуллин абсолютно прав. Ведь он исходит экономически. Как ему планировать строительные объекты? Огромный Хабаровский край — территория Турции. В Турции живет 80 миллионов. А тут больше миллиона на Хабаровский край. И маленькая автономная область. Как планировать? Какие цифры у нас будут?»

«Сделали матрешку — Тюменская область, — продолжил он. — А внутри Ямал отдельно, Ямало-Ненецкий автономный округ. И пониже — Ханты-Мансийский автономный округ. Архангельская область — внутри Ненецкий автономный округ. Зачем все это?»

Слишком много раздробленности, уверен политик: нужно укрупнять, причем брать регионы по миллиону человек и сливать их по два, по три.

Особо досталось нынче национальным республикам, которые Жириновский призвал вообще упразднить. Вместо них — единое административное деление.

«Мы уже много раз говорили: давайте единое административное деление. Губерния, область — как угодно. Но чисто административное название. Географическое, — говорит он. — Никаких национальных. Иначе дискриминация. Чувашия для чувашей, что ли? Или Удмуртия, или Бурятия? Для всей территория. Татар семь миллионов. Но в Казани-то один миллион. Шесть миллионов по всей стране, в том числе в Москве триста тысяч или больше. Это очень важно».