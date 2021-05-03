Расследование поножовщины в Москве вывело полицию на ведущую телеканала «Пятница»

Полиция Москвы проверит ведущую телеканала «Пятница» на причастность к конфликту, в результате которого женщина получила ножевое ранение, — об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Ксении Милас, участнице телепроекта «Пацанки» и ведущей «Ревизорро».

«Накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы в ходе возникшего конфликта женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)», — цитирует информагентство своего собеседника в правоохранительных органах. Тот отмечает, что Милас, если ее участие в инциденте докажут, грозит до двух лет лишения тюрьмы.

Одна санкция Ксению Милас уже коснулась: «Пятница» отстранила ее от работы, съемки новых выпусков передач с ее участием приостановлены: руководство канала ждет результатов следствия.