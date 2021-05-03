Глава Сургутского района будет участвовать в выборах в Госдуму

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пойдет на выборы в Госдуму — фамилия кандидата появилась в перечне на сайте электронного голосования на праймериз партии «Единая Россия». Согласно списку, Трубецкой будет представлять Югру — причем от Нижневартовского избирательного округа.

Интересно, что от того же избирательного округа на выборы идет другой глава — бывший сургутский градоначальник, ныне замгубернатора Вадим Шувалов. Таким образом, праймериз станут первой схваткой, в которой главы двух близких друг другу муниципалитетов сойдутся в конкурентной борьбе.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре этого года. Предварительное электронное голосование «Единой России» стартует 24 мая и продлится неделю — до 30 мая.