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​Андрей Трубецкой поборется с Вадимом Шуваловым за место в Госдуме

Глава Сургутского района будет участвовать в выборах в Госдуму

​Андрей Трубецкой поборется с Вадимом Шуваловым за место в Госдуме
Фото: admsr.ru, admsurgut.ru

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пойдет на выборы в Госдуму — фамилия кандидата появилась в перечне на сайте электронного голосования на праймериз партии «Единая Россия». Согласно списку, Трубецкой будет представлять Югру — причем от Нижневартовского избирательного округа.

Интересно, что от того же избирательного округа на выборы идет другой глава — бывший сургутский градоначальник, ныне замгубернатора Вадим Шувалов. Таким образом, праймериз станут первой схваткой, в которой главы двух близких друг другу муниципалитетов сойдутся в конкурентной борьбе.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре этого года. Предварительное электронное голосование «Единой России» стартует 24 мая и продлится неделю — до 30 мая.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 599, комментариев: 5
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 10:55
Вот это поворот!
Флудер
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Сегодня в 10:59
Самое интересное, что для Трубецкого выборы в госдумы логичны и понятны: это получение нового более совершенного инструмента для работы, когда предыдущий уже освоен и использован. Пусть, говорят, с некоторыми недочётами и недоделками, но это - новый уровень.
Для Шувалова же выборы в госдуму бесполезны, а для региона - откровенно вредны. Зачем в думе ещё один "китайский болванчик"?
Надежда Болдырева
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Сегодня в 11:37
Все в логике! Как только первые упоминания о Петермане появились)))), так у «политтехнологов» начался мозговой штурм. У Трубецкого позиции посильнее будут, но Александр Анатольевич так просто не сдастся!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:24
24-30 мая проголосуют и увидим расклад ЕР и в Нижневартовском одномандатном, и в Ханты-Мансийском одномандатном и по списку от ХМАО-Югры. Список от ЕР так себе серенький. На этом фоне только Шувалов, Трубецкой и может быть Завальный - гиганты. Политический вакуум. Однако и оппозиция вряд, что интересное предложит. Все эти ЛДПР, КПРФ и прочие в регионах имеют малоузнаваемые фигуру. Для них главное не победа, а участие. Конечно ЕР здесь возьмёт все что можно.
Сергей Б
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Сегодня в 12:39
Шувалову надо отсидеться в думе, Трубецкой следующий на очереди.

Так что место в Госдуму по Нижневартовскому избирательному округу занято на долгие годы вперед. Чтоб никто не сомневался.

Так выглядит коммунизм в отдельно взятом сообществе лиц. Надо ли говорить каком?
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