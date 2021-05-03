Глава Сургутского района будет участвовать в выборах в Госдуму

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пойдет на выборы в Госдуму — фамилия кандидата появилась в перечне на сайте электронного голосования на праймериз партии «Единая Россия». Согласно списку, Трубецкой будет представлять Югру — причем от Нижневартовского избирательного округа.
Интересно, что от того же избирательного округа на выборы идет другой глава — бывший сургутский градоначальник, ныне замгубернатора Вадим Шувалов. Таким образом, праймериз станут первой схваткой, в которой главы двух близких друг другу муниципалитетов сойдутся в конкурентной борьбе.
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре этого года. Предварительное электронное голосование «Единой России» стартует 24 мая и продлится неделю — до 30 мая.
Для Шувалова же выборы в госдуму бесполезны, а для региона - откровенно вредны. Зачем в думе ещё один "китайский болванчик"?
Так что место в Госдуму по Нижневартовскому избирательному округу занято на долгие годы вперед. Чтоб никто не сомневался.
Так выглядит коммунизм в отдельно взятом сообществе лиц. Надо ли говорить каком?