Страны «Большой семерки» разработают методы борьбы с российской пропагандой

Механизм быстрого реагирования для противодействия российской «пропаганде и дезинформации» собираются создать страны G7 — «Большой семерки»: о готовности рассмотреть варианты такого механизма заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. С инициативой выступила именно Британия: в этом году она является председателем G7.

«Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире», — заявил министр перед встречей с коллегами по «Большой семерки»: напомним, что помимо Великобритании в нее входят США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.