Избыточная смертность за первый квартал 2021 выросла на 27 процентов

В России за первые три месяца (январь, февраль и март) 2021 года умерли 123 767 человек. По сравнению с тем же периодом 2020, уровень избыточной смертности вырос почти на 27 процентов. Информацию об этом опубликовал Росстат.

Телеграм-канал Графстат подсчитал, что с начала 2020 года по первый квартал 2021 в РФ скончалось 447 569 человек (323 802 человек в предыдущем году, по данным ТАСС, и 123 767 в нынешнем). Можно сказать, что за время пандемии вымерло почти все население Сургута, которое в 2019 году составляло 450 тысяч.

Также отмечается, что с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тысяч пациентов с диагнозом «коронавирус». В свою очередь, официальный портал информирования о COVID-19 стопкоронавирус.рф выкладывает показатель, который в два раза меньше подсчетов Росстата.