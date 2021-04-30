Глава Коми обматерил депутата, но за публикацию «мужского разговора» в Кремле осудили парламентария

«Мужской разговор» главы Коми Владимира Уйбы и депутата госсовета региона от КПРФ Олега Михайлова не стоило записывать на диктофон и делать публичным. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре... Ну, не надо депутату записывать просто <...> мужской разговор... Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что <...> не будет никаких оскорблений публичных», — сказал Песков (цитата по РИА «Новости») и добавил, что в Кремле не имеют права оценивать личные беседы.

Олег Михайлов опубликовал аудиозапись, где, по словам депутата, губернатор Уйба разговаривает с ним матом. Парламентарий уточнил, что этот разговор состоялся в коридорах госсовета после обсуждения доклада губернатора.