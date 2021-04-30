90-летняя ветеран из Саратова высказала в лицо Вячеславу Володину всю правду о коррупции, инфляции и народной боли

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел сегодня, 30 апреля, самый откровенный разговор с народом. На прогулке в Саратове он встретил ветерана Анну Александровну, которая за 12 минут беседы высказала ему все, что думает о происходящем в стране.

90-летняя женщина обрушилась на спикера с резкой критикой власти. Она говорила о воровстве, вранье, коррупции, росте цен, страхе людей говорить правду. Володин слушал пожилую женщину, не перебивая, но в какой-то момент сказал: «Но вы же не боитесь говорить». Я готова. Если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно

- предложила ветеран.

Прощаясь, Анна Александровна пообещала: «В следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего-нибудь… Ну сколько же можно?».

Прогулку Вячеслава Володина по Саратову транслировали в инстаграме его сторонники. О встрече с ветераном спикер рассказал на встрече со студентами Саратовской юридической академии: «У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, мы должны выслушать и постараться сделать всё, чтобы изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать».