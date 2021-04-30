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​Ветеран отчитала спикера Госдумы Володина: «В следующий раз встретимся, палкой получишь»

90-летняя ветеран из Саратова высказала в лицо Вячеславу Володину всю правду о коррупции, инфляции и народной боли

​Ветеран отчитала спикера Госдумы Володина: «В следующий раз встретимся, палкой получишь»

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел сегодня, 30 апреля, самый откровенный разговор с народом. На прогулке в Саратове он встретил ветерана Анну Александровну, которая за 12 минут беседы высказала ему все, что думает о происходящем в стране.

90-летняя женщина обрушилась на спикера с резкой критикой власти. Она говорила о воровстве, вранье, коррупции, росте цен, страхе людей говорить правду. Володин слушал пожилую женщину, не перебивая, но в какой-то момент сказал: «Но вы же не боитесь говорить». Я готова. Если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно

- предложила ветеран.

Прощаясь, Анна Александровна пообещала: «В следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего-нибудь… Ну сколько же можно?».

Прогулку Вячеслава Володина по Саратову транслировали в инстаграме его сторонники. О встрече с ветераном спикер рассказал на встрече со студентами Саратовской юридической академии: «У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, мы должны выслушать и постараться сделать всё, чтобы изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать».


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Сегодня в 19:05, просмотров: 521, комментариев: 9
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 19:59
Бабулька щас рейтинги председателю госдумы подымет. Стоял. Слушал
Аванес
не нравится
Сегодня в 20:43
Ну какой всёжтаки молодец......
Иван Сорокин
не нравится
Сегодня в 21:14
А он так испугался....
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:19
Вопросы не разные – вопрос один.

Чтобы сделать всё, чтобы изменить ситуацию, сделать вывод можно только один – Володина и всю его шоблу в тюрьму с конфискацией.

Швондер.
не нравится
Сегодня в 22:15
Ну гомосеку Вацлаву палку получить приятно
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:19
Ну да, ему хоть ссы в глаза, все божья роса.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:25
Айсин такой же.

На следующий срок идет.

«Рад поделиться новостью, - я подал документы на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Югры седьмого созыва.

Принял решение, пообщавшись со своими избирателями, ветеранскими организациями и общественниками.

Надеюсь получить поддержку жителей улиц Мелик-Карамова, Геологической, Ивана Захарова, Университетской, Комсомольского проспекта, Терешковой, Югорской, Ивана Кайдалова, района ТЦ «Аура», поселков Дорожный, Таежный и дачные кооперативы».

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:28
Юльчик Мельникова
Мои люди не поддержат, нас более 10 тысяч.

Сергей
Мои, тухлыми яйцами закидают.

Айсин лайки поставил.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:30
Хоть ссы в глаза, все божья роса.
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