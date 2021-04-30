Детские сады в Антипино и Березняковском построят в 2023 году

Контракты на строительство детских садов в тюменских микрорайонах Антипино и Березняковский заключены. Оба учреждения планируют построить в 2023 году. Работы будут вести ООО «Завод ЖБИ-3» и АО «Тюменьтел».

«Детский сад в Антипино проектной мощностью на 318 мест возведет ООО «Завод ЖБИ-3». В детском саду общей площадью более 5 тысяч кв. м разместятся 14 групп, в том числе 3 ясельные группы, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и рисования, медицинский блок. Срок завершения строительства по контракту — 1 квартал 2023 года. Детский сад в микрорайоне Березняковский предусматривает размещение 16 групп, в том числе 4 ясельных. Его проектная мощность чуть больше — 360 мест, а площадь здания — более 6 тысяч кв. м и также включает в себя все необходимые для пребывания дошколят помещения. Компания АО «Тюменьтел» возведет здание согласно контракту до 2 квартала 2023 года», - сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Строительство трех детских садов по запросам жителей Тюмени в середине марта анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее стало известно, что контракт на строительство детского сада в микрорайоне Ямальский-2 также заключен.