Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов работает в Тюмени

В пятницу, 30 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александр Моора и заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова.

Главной темой обсуждения стали перспективы реализации проектов в сфере патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, сообщает пресс-служба главы региона. Кроме того, губернатор и заместитель министра обороны РФ обсудили вопросы, связанные с созданием в регионе учебно-методического центра «Авангард».

«Подготовка молодых людей к военной службе – важная составляющая патриотического воспитания. Эту работу на системной основе проводит в Тюменской области региональный центр допризывной подготовки «Аванпост». Финансирование центра мы обеспечиваем в полном объеме. Кроме того, заботимся о развитии материально-технической базы. Еще шесть подобных центров действуют в городах и районах области», – рассказал Александр Моор.

Во всех муниципалитетах региона действует 211 юнармейских отрядов, их общая численность превышает 4,2 тысячи человек. В военно-патриотических клубах, учреждениях дополнительного образования и юнармейских отрядах подготовку к военной службе проходят сегодня более 12 тысяч молодых тюменцев.

«В Тюменской области много делается для военно-патриотического воспитания молодежи. Важно, когда молодежные движения консолидируются на базе любви к Родине. Патриотизму, конечно, можно научить, но главное, чтобы человек пришел к нему сам», – отметил Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов примет участие в военно-патриотическом форуме Уральского федерального округа «Подвиг поколений», а также посетит ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова и региональный центр допризывной подготовки «Аванпост».