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​Тюменских школьников научат защищать личные данные в Сети

Для тюменских школьников проведут урок информационной безопасности

​Тюменских школьников научат защищать личные данные в Сети
Фото: admtyumen.ru

В пятницу, 30 апреля, состоится открытый урок для учеников 5-11 классов на тему «Защитите личные данные в интернете».

«Урок продлится 45 минут. За это время ребята узнают, насколько опасно размещать в сети слишком много информации о себе (свои личные данные, фотографии документов и др.), как этой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Узнают о проблеме овершеринга, о том, сколько стоят данные в интернете и как защитить свой аккаунт и не допустить утечку данных в сеть», - сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Ссылка для входа на урок здесь, идентификатор конференции: 891 7692 8375, код доступа: 746474

Уроки организовали департамент информатизации Тюменской области совместно с «Лабораторией Касперского» для освоения детьми необходимых навыков по информационной безопасности. Подобные мероприятия являются важной частью регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» по повышению детской цифровой грамотности.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 233, комментариев: 0
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