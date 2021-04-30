Тюменские строители и промышленники подписали отраслевое соглашение

В Тюмени состоялось подписание отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов на 2021-2023 годы. Документ обеспечит баланс интересов работников и работодателей в целях стабильной и эффективной деятельности строительных организаций, организаций промышленности строительных материалов.

«Очень символично, что подписание отраслевого соглашения по строительству прошло в канун 1 мая — Праздника весны и труда. Этот документ очень важен для всех без исключения работников строительной отрасли региона. Отраслевое соглашение направлено, как и прежде, на сохранение высокого уровня развития, достойной оплаты труда, поддержание высокого уровня безопасности труда, развитие материально-технической базы предприятий, участие даже рядовых сотрудников предприятий в управлении. Сегодня мы с Союзом строителей (работодателей) и областной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов солидаризируемся в стремлении и дальше развивать строительную сферу», – прокомментировал событие начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В пресс-службе управления добавили, что предметом соглашения являются общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций и предприятий строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.