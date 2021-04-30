Все больше тюменцев желают принять участие в акции «Сад памяти»

Тюменская область в ближайшее время присоединится к международной акции «Сад памяти». Она будет посвящена всем солдатам-сибирякам, которые ценой своей жизни отстояли для потомков мир и свободу.

«Департамент лесного комплекса Тюменской области организует проведение мероприятий по посадке лесных культур на землях лесного фонда 22 лесничеств (в доступности для населения). Центральное мероприятие запланировано в Тюменском районе (Тюменское лесничество, Тахталинское участковое лесничество, 28 км Старотобольского тракта) 22 мая 2021 года. Уже сегодня количество желающих посадить дерево на центральном мероприятии составляет свыше 400 человек. Принять участие в акции смогут все желающие с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности», - рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса региона.

Для участия в акции необходимо направить в департамент заявку, в которой следует отразить количество человек и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов. Заявки принимаются до 10 мая 2021 года по телефону 42-74-90 или по электронной почте ShevchenkoID@72to.ru.

Стоит отметить, что участники акции во всем мире уже высадили 15 миллионов деревьев. Акция стартовала 18 марта и продлится до 22 июня, финишируя в Бресте. За это время участники планируют высадить 27 миллионов деревьев, увековечив подвиг каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.