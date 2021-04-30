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​Главы районов Тюменской области сразятся в мини-футбольном турнире

В Омутинском районе пройдет мини-футбольный турнир среди ветеранов спорта

​Главы районов Тюменской области сразятся в мини-футбольном турнире
Фото: admtyumen.ru

В спортивном комплексе «Вагайский» Омутинского района в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» состоится мини-футбольный турнир среди ветеранов спорта. Событие посвящено 90-летию образования района. Соревнования пройдут 2 мая, начало в 10.00. За победу сразятся команды Вагайского сельского поселения, Омутинского, Юргинского и Армизонского районов.

В пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области рассказали, что спортивную честь своих территорий вызвались защищать и первые лица – глава Юргинского района Виктор Васильев, глава Армизонского района Александр Робканов, глава Омутинского района Олег Кузнецов и глава Вагайского сельского поселения Сергей Новиков.

«Я родился и вырос на территории Вагайского сельского поселения, с детства играю в футбол, в далекие 80-е школьные годы был игроком команды «Нива». Турнир даст возможность показать, что мы еще что-то можем, даже спустя годы. Считаю, что проводить такие мероприятия на территории районов очень важно. Они преследуют не только спортивные цели, но и укрепляют связи между спортсменами. Заступая на пост главы Вагайского сельского поселения, ставил задачу развивать спорт, чтобы молодежь была занята правильным делом и развивалась в верном направлении», - отметил Сергей Новиков.


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Сегодня в 09:43, просмотров: 142, комментариев: 0
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