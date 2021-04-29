Тюменские волонтеры наведут порядок в квартирах ветеранов ВОВ

Волонтёры «Оперативного штаба добрососедства» накануне Дня Победы приступили к рейду субботников и генеральных уборок. В рамках социального проекта «Добро рядом 2.0» помощь оказывают ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям.

«Добровольцы в синих комбинезонах, вооружившись ведрами, тряпками, моющими средствами стучатся в двери к пожилым соседям. Помимо помощи по дому и уборок территории дворов, добрососеди вручают наборы текстильных принадлежностей, комплекты постельного белья, защитные маски, которые шьют волонтёры 55+ в рамках работы «Благотворительного ателье», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

В апреле помощь оказана более 100 горожанам пожилого возраста.

«Добро рядом 2.0» реализуется с сентября 2020 года с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Стать частью команды оперативного штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в call–центр по телефону (3452) 51-77-05 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть «ВКонтакте».