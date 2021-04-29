В Тюмени открылся медиацентр

У студентов и молодых создателей контента Тюмени появилось новое пространство. Открытие пространства медиацентра молодежной политики Тюменской области по адресу ул. Хохрякова, 47 состоялось 27 апреля. Гостей приветствовали директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова, куратор молодежных пространств в Тюменской области Юлия Каргаполова.

«Здесь должно формироваться медиасообщество молодых людей, которые хотят сказать свое слово в журналистике. Отдельная задача – установить взаимопонимание между молодежью и взрослым поколением. Я надеюсь, что медиацентр станет неким переводчиком и представители разных возрастов будут хорошо понимать друг друга», – отметил Павел Белявский.

В пресс-службе департамента добавили, что медиацентр будет функционировать как открытая городская площадка для молодых медийщиков, авторов креативного контента, а также студентов вузов и ссузов, которые развиваются в направлении медиа: «Здесь они могут воспользоваться студией для создания фото и видеоконтента, записи звука и выхода в прямой эфир. Аренда бесплатна для молодых создателей контента (от 14 до 35 лет), которые делают социальные и некоммерческие проекты. Забронировать студию можно на сайте mediacentr72.ru. Также на базе медиацентра будут регулярно проходить питчинги идей в сфере медиа».