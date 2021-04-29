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​«Корпорацию развития» могут ликвидировать в следующем году

Замгубернатора Андрей Киселев заявил о возможной ликвидации «Корпорации развития» в 2022 году

​«Корпорацию развития» могут ликвидировать в следующем году
Фото: transneft.ru

АО «Корпорация развития» может быть ликвидирована в 2022 году после завершения единственного действующего проекта. Такое заявление сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев.

«Корпорации развития» в настоящее время остается реализовать один проект в Тарко-Сале - полигон ТБО для «Транснефти». В этом году в весенний период были проведены подготовительные работы. Возможно, в этом году этот проект будет выполнен и миссия «Корпорации» будет исполнена. Может быть, в следующем году будем принимать решение о ее ликвидации», - цитирует чиновника «Интерфакс-Урал».

По словам Киселева, собственные средства «Корпорации» не позволяют реализовывать амбициозные проекты типа Северного широтного хода, а бюджетных инвестиций в деятельность компании не планируется.

«Бюджетных инвестиций 5-7 лет не было в эту компанию. Сейчас она за счет собственных средств достраивает те проекты, которые были в соглашении», - подчеркнул замгубернатора.

«Корпорация развития» позиционировалась как управляющая компания по реализации проекта строительства Северного широтного хода, однако амбиции не оправдались. Основными акционерами компании являются Тюменская область, Югра и Ямал.


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Сегодня в 19:10, просмотров: 146, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:21
Да чего тянуть с ликвидацией этой сомнительной компании. «Северный широтный ход»? Это железная дорога, которую ещё Сталин начинал строить? Не потянули и не потянут. А где же проект реализация проекта «ПолярныйКварц»? А ТЭЦ? А СШХ, по смыслу, пусть РЖД строит. Полигон для Транснефти заканчивает? Лучше отдать Бикова и Боброву. И провести комплексную ревизию деятельности это «конторы» за 20 лет. И, естественно, обнародовать результаты: сколько вбухали субъекты «Тюменской матрешки» в эту сомнительную «Управляющую компанию» и каков убыток получен от ее деятельности. Какие ликвидные активы они наработали ? Чтобы ликвидационной комиссии хоть как-то можно было рассчитаться с кредиторами? И автора это проекта надо бы обывателю предьявить. «Страна должна знать своих героев!».

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