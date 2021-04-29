Замгубернатора Андрей Киселев заявил о возможной ликвидации «Корпорации развития» в 2022 году

АО «Корпорация развития» может быть ликвидирована в 2022 году после завершения единственного действующего проекта. Такое заявление сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев.

«Корпорации развития» в настоящее время остается реализовать один проект в Тарко-Сале - полигон ТБО для «Транснефти». В этом году в весенний период были проведены подготовительные работы. Возможно, в этом году этот проект будет выполнен и миссия «Корпорации» будет исполнена. Может быть, в следующем году будем принимать решение о ее ликвидации», - цитирует чиновника «Интерфакс-Урал».

По словам Киселева, собственные средства «Корпорации» не позволяют реализовывать амбициозные проекты типа Северного широтного хода, а бюджетных инвестиций в деятельность компании не планируется.

«Бюджетных инвестиций 5-7 лет не было в эту компанию. Сейчас она за счет собственных средств достраивает те проекты, которые были в соглашении», - подчеркнул замгубернатора.

«Корпорация развития» позиционировалась как управляющая компания по реализации проекта строительства Северного широтного хода, однако амбиции не оправдались. Основными акционерами компании являются Тюменская область, Югра и Ямал.