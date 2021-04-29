Игорь Бобков и Александр Яремчук в составе «Авангарда» завоевали Кубок Гагарина

Вчера впервые в своей истории омский хоккейный клуб «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче против столичного ЦСКА омичи забили всего одну шайбу, но именно она оказалась решающей.

Эта встреча в подмосковной Балашихе сургутянам интересна тем, что в числе победителей Игорь Бобков и Александр Яремчук – воспитанники хоккейной школы «Олимпиец». Они выступают в составе «ястребов» уже третий сезон подряд.

коллаж: fhsurgut

Напомним, что 30-летний вратарь Игорь Бобков успел поиграть за океаном. В его активе такие клубы как «Лондон Найтс», «Сиракьюз Кранч», «Кингстон Фронтенакс», «Норфолк Эдмиралс», «Юта Гриззлис».

В 2009 году Игорь признан лучшим вратарем юниорского чемпионата мира.

коллаж: fhsurgut

21-летний Александр Яремчук не имеет опыта игры в НХЛ, но неплохо проявил себя в России. Суля по официальной статистике, доступной на сайте ХК «Авангард», экс-сургутянин провел 46 матчей в КХЛ, забросил одну шайбу и сделал три передачи.

По информации СИА-ПРЕСС, парни планируют приехать в Сургут и дать возможность подрастающим чемпионам лично прикоснуться к Кубку Гагарина.