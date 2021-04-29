В селах Ишимского района открыли три новых ФАПа

В Тюменской области продолжается развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Открытие трех новых фельдшерско-акушерских пунктов состоялось в Малоудалово, Бутусово и Савина Ишимского района.

«Местные жители теперь так же, с комфортом, смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Также можно отметить, что в новом ФАПе можно будет приобретать лекарственные препараты в комфортных условиях и не выезжать за ними в аптеки на дальние расстояния, что очень удобно», - рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

ФАПы оснащены всем необходимым для комфортного приема пациентов и оказания им неотложной помощи. Маломобильные граждане могут воспользоваться пандусом с двусторонним ограждением и поручнями. Установлено также современное диагностическое оборудование: от портативных анализаторов для определения холестерина, уровня сахара и гемоглобина крови и заканчивая электрокардиографом, спирометром и дефибриллятором. В арсенале у сельского медика появился пульсоксиметр - прибор для измерения уровня насыщения артериальной крови кислородом.