Питерский реаниматолог заявил, что получает 170 тысяч рублей — в профсоюзе врачей эти цифры опровергли

Реаниматолог Виктор Руцкой, работающий на станции скорой помощи города Пушкина, рассказал президенту России Владимиру Путину, что получает 170 рублей в месяц — репортаж о посещении главы государства медицинского учреждения выпустил Первый канал.

«Работаешь — получаешь, — сказал Руцкой. — В среднем у меня не меньше 170 тысяч рублей, иногда и больше. У фельдшеров немножко поменьше. Не было проблем, чтобы мы куда-нибудь ходили жаловаться, что не заплатили».

Слова медика очень удивили профсоюз медработников «Действие», сотрудники которого попытались подсчитать — из каких выплат складывается зарплата. «Зарплата фельдшера на ставку, без категории, даже 100 тысяч не достигнет. Около 50 тысяч. Если есть категория, стаж, то можно получить на руки ставку в районе 70 тысяч максимум, — говорит председатель петербургской ячейки профсоюза Виктория Михеева, ее слова приводит «Росбалт». — Та сумма, которая называется, может набраться с учетом ковидных выплат… Но 170 тысяч все равно не выйдет. Даже стольника не будет».

По мнению Михеевой, упомянутая Руцким сумма — не более чем игра на публику, стремление приукрасить действительность, показать, что финансовых проблем в медицинской сфере нет. В то время как работа профсоюза «Действие» направлена именно на повышение зарплат медработникам.