Эль Риситас, смеющийся испанец-мем, умер от болезни сердечно-сосудистой системы

Человек-мем Хуан Хойя Борха, известный как Эль Риситас, умер накануне в испанском госпитале от болезни сердечно-сосудистой системы. Ему было 65 лет.

Эль Риситаса знают многие пользователи интернета — благодаря одному из интервью, попавшему в YouTube, он стал знаменит. В разговоре он предельно эмоционально рассказывал о том, как в молодости впервые пришел на работу в прибрежный ресторан и получил задание отмыть сковороды. Коллеги посоветовали ему оставить их на берегу моря, чтобы они очистились с помощью песка и воды. Тот так и сделал, но ночью поднялся прилив и все сковороды ушли в море.

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Рассказывая об этом Эль Риситас так заливисто смеялся, что видео быстро стало вирусным —субтитрами ему придавали новый смысл, и жизнерадостный испанец теперь смеялся над всем на свете.

О серьезных проблемах со здоровьем у испанца стало известно еще в 2020 году, когда ему ампутировали ногу, — тогда поклонники собрали ему на восстановление и оплату долгов 14 тысяч евро.