В Тюменской области разрешили многодетным семьям тратить соцвыплату на «вторичку»

Многодетные семьи Тюменской области получили больше возможностей для приобретения жилья. Теперь социальные выплаты, которые они получают взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, можно направить на приобретение жилья на вторичном рынке. Законопроект разработан по поручению губернатора Александра Моора и направлен на рассмотрение в областную думу, сообщает пресс-служба главы региона.

Но, выбирая жилье, надо учитывать, что социальные выплаты можно направить на покупку на вторичном рынке только благоустроенных квартир или индивидуальных домов, построенных не более 10 лет назад.

«Кроме того, в соответствии с законопроектом, многодетные семьи смогут израсходовать данную социальную выплату на погашение ипотечных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке или процентов по ним», – доложил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев на онлайн-заседании президиума правительства.

По словам Александра Моора, этот закон существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий.