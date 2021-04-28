Тюменцы 55+ получили возможность развить таланты

Тюменский «Университет третьего возраста» расширяет образовательную программу. Для учеников 55+ открыт новый курс – серия интенсивов факультета изобразительного искусства «Четыре возраста женщины».

«В технике акварель тюменки активного возраста создадут цикл картин, посвященных этапам своей жизни. Самый трогательный из них — детство — стал темой первого занятия. Куратор направления, художница Алена Изотова, предложила студенткам вспомнить о лучших моментах этого периода и поделиться ими через образы. Студентки выбрали теплые оттенки и создали акварельные наброски, используя плавные линии кисти. Им еще предстоит научиться выстраивать сюжет и овладеть тонкостями своенравной акварели, но мы точно знаем, что на занятиях Алены Изотовой у них все получится», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Проводятся для активных пенсионеров также занятия по вокалу и ораторскому мастерству,

Факультеты изобразительного искусства, хорового пения и ораторского мастерства принимают студентов 55+ в центре «Эрудит» (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48). Узнать подробности можно по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.