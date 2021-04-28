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​В тюменской «Точке кипения» обсудили пути социализации людей с нарушением слуха

Тюменские эксперты составили перечень проблем, связанных с социализацией, адаптацией и реабилитацией лиц с нарушением слуха

​В тюменской «Точке кипения» обсудили пути социализации людей с нарушением слуха
Фото: admtyumen.ru

В тюменском технопарке «Точка кипения» состоялась фокус-группа, на которой обсудили проблемы и вопросы социализации людей с нарушением слуха. В мероприятии участвовали специалисты отрасли социального обслуживания, здравоохранения, образования, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций и профессиональных сообществ, а также активные представители родительского сообщества.

«Работу фокус-группы модерировала команда регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Медицинского информационно-аналитического центра с применением технологий Lean. Всемирно признанная технология анализа и поиска коренных проблем — диаграмма Исикава нашла отклик у аудитории. Команды участников успешно сформировали перечень коренных причин и проблем, связанных с социализацией, адаптацией и реабилитацией лиц с нарушением слуха. Сформированный информационный материал послужит для дальнейшего обсуждения на региональной конференции, которая состоится 17 июня в городе Тюмени», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Евгений Горбачев отметил, что такой формат общения позволяет в открытой форме обсуждать вопросы, проблемы и пути их решения: «Сегодня нам удалось обсудить тему со всеми представителями учреждений, общественных организаций, непосредственно работающих с данной категорией людей. Приятно отметить активность и отзывчивость родительского сообщества».


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28 апреля в 18:28, просмотров: 144, комментариев: 0
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