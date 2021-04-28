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За первый квартал 2021 года в «тюменской матрешке» выявили фальшивых купюр на 221 тысячу

В Тюменской области, Югре и на Ямале фиксируют увеличение числа поддельных банкнот

За первый квартал 2021 года в «тюменской матрешке» выявили фальшивых купюр на 221 тысячу
фото: pixabay.com

В «тюменской матрешке» за первый квартал 2021 года зафиксировали увеличение числа поддельных купюр. Так, за указанный период изъяли из денежного оборота 74 фальшивые банкноты на сумму 221 тысячи рублей. Больше всего фальшивок обнаружили на юге Тюменской области – 55 штук, в Югре – 15, на Ямале – 4. Информацию об этом предоставили специалисты пресс-службы Отделения Банка России по Тюменской области.

Отмечается, что в тот же период прошлого года число «самопальных» купюр было меньше на 12 процентов.

«В конце прошлого года мы наблюдали рост числа выявленных фальшивок, причем подавляющее большинство из них – 80% – составляли банкноты номиналом 5000 рублей. В этом году общее количество подделок сократилось, при этом стали чаще встречаться банкноты номиналом 1000 рублей, их доля приближается к 50%», – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 271, комментариев: 0
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