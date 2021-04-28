В ЯНАО зафиксированы признаки загрязнения реки Большая Обь нефтесодержащей жидкостью

В рамках проводимого экологического мониторинга, недалеко от села Горки (ЯНАО) были зафиксированы признаки загрязнения реки Большая Обь нефтесодержащей жидкостью. Однако, в данном случае речь идет о нефтепродуктах.

Ранее эксперты и экологи, работающие на месте аварии на продуктопроводе "СибурТюменьГаз" отмечали, что произошла утечка ШФЛУ (широкой фракции летучих углеводородов), основу которых составляют газовые соединения пропан-бутан.

В частности, координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов говорил, что «авария на продуктопроводе существенно отличается от нефтяных разливов».

«Это широкая фракция углеводородов, которая представляет собой смесь газов и газового конденсата. Этот состав практически полностью выгорает, в отличии от последствий разлива нефти, где остается нефтяная пленка и с последствиями бороться гораздо сложнее», - заявлял эксперт.

Прокуратура ЯНАО не связывает мартовскую аварию на продуктопроводе и нефтяное загрязнение близ села Горки. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, организован отбор и исследование проб воды. В регионе действует множество нефтегазовых предприятий, и причины попадания нефтепродуктов в приток Оби только предстоит установить.

Тем не менее экологический мониторинг позволил выявить природное загрязнение и теперь прокуратура Шурышкарского района будет проводить проверку деятельности органов местного самоуправления, уполномоченных ведомств, а также будут начаты работы по устранению загрязнения.