Тоболячка жила с 9-литровой опухолью, а к врачам пошла, когда вырос живот

Гинекологи Областной клинической больнице №2 Тюмени провели уникальную операцию и спали жизнь 64-летней тоболячке. Из брюшной полости женщины удалили 9-литровое новообразование. Женщина знала, что у нее опухоль, но от госпитализации отказывалась по семейным обстоятельствам. К врачам пришла только, когда живот заметно вырос.

«Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Ввиду сложности патологии тоболячку немедленно эвакуировали на оперативное лечение в Тюмень. Длительное сдавливание крупных кровеносных сосудов и внутренних органов могли во время удаления опухоли привести к самым неожиданным последствиям. В многопрофильном стационаре Областной клинической больницы №2, кроме гинекологов, при необходимости есть возможность привлечь к лечению урологов, сосудистых хирургов и других узких специалистов», - рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Несмотря на существенный размер новообразования, тюменским специалистам удалось провести операцию лапаротомически, без больших разрезов. Из брюшной полости извлекли многокамерное девятилитровое жидкостное образование диаметром в 35 сантиметров.

«Опасность такого образования в том, что любая физическая нагрузка или падение могли спровоцировать разрыв опухоли. Лопнувшее образование могло бы привести к внутрибрюшному кровотечению и массивной кровопотере. В последствии пациентке пришлось бы проходить более тяжелый и длительный реабилитационный период после экстренной операции», - отметил руководитель гинекологического отделения ОКБ №2 Денис Лапин.

Гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли. Пациентка выписалась из стационара и теперь восстанавливается под присмотром специалистов родного города.