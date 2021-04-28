Договор заключен: жители микрорайона Ямальский-2 в 2023 году будут водить детей в новый детсад

В тюменском микрорайоне Ямальский-2 в 2023 году построят новый детский сад. Контракт на строительство уже заключен, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«Здание будет трехэтажным, общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы все необходимые помещения: медицинский блок, кабинет логопеда, изучения иностранных языков, а также музыкальный и физкультурный залы. Благоустройством предусмотрены 24 игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурных площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием озеленение деревьями, кустарниками, цветниками и газонами», - рассказали в ведомстве.

Планируется, что детский сад достроят в первом квартале 2023-го. Он рассчитан на 24 группы, в том числе – пять ясельных.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в региональной столице к 2023 году возведут три новых детских сада. Работа ведется по запросу жителей.