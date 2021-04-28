Вице-премьер Марат Хуснуллин предлагает уменьшить число регионов в России

Россия слишком раздроблена, посчитал вице-премьер Марат Хуснуллин и предложил укрупнить ряд регионов страны, чтобы снизить их количество. Сейчас их в Российской Федерации, напомним, 85.

Так, на круглом столе, организованном Высшей школой экономики, Хуснуллин привел в пример несколько регионов — в их числе Кургакнскую область, которую можно слить с Тюменской. «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев? — спросил он. — У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?»

Досталось и Еврейской автономии, которой чиновник почему-то не хочет «заниматься». «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил Хуснуллин, по всей видимости, отнесший оба названных региона в разряд субъектов, «которые не в состоянии ничего выполнять».

«Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время, — возмущается он. — Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы».

Как передает «Дождь», высказывания вице-премьера не стоит принимать за официальную точку зрения правительства: в своем выступлении Хуснуллин оговорился, что выражает только свою точку зрения.

Отметим, что разговоры об укрупнении субъектов достаточно болезненно воспринимаются в регионах тюменской матрешки: напомним, что тема слияния ЯНАО, Югры и Тюменской области в единый субъект поднимается регулярно раз в несколько лет и провоцирует многочисленные обсуждения.