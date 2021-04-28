Военные сборы в Вооруженные силы РФ будут проведены в этом году

В 2021 году пройдут военные сборы в Вооруженные силы РФ и ФСБ — такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что сборы проводят для подготовки к службе граждан, пребывающих в запасе — например, тех, кто освобождались от военной службы, отметили 27-летие и не служили в армии, окончили военный вуз или военный учебный центр при гражданском вузе, были уволены с военной службы с зачислением в запас.

«Есть армия мирного времени, которая содержится в соответствии с теми задачами, с которыми она может сталкиваться в конфликтах малой интенсивности, — прокомментировал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но в последнее время мы наблюдаем такое обострение, которое может привести к тому, что потребуется расширение имеющихся вооруженных сил, их наращивание. И для этого должен быть подготовленный призывной контингент. Призыв из запаса резервистов — это и есть подготовка такого контингента».