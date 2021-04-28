Ольга Бузова вместо «Дома-2» будет вести «Селебрити» на ТНТ

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова нашла новую работу — она остается на ТНТ, где будет вести шоу с предварительным названием «Селебрити». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «СтарХит»: «В гости к Бузовой будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях, параллельно делясь историями из личной жизни. Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести «Перезагрузку» на канале».

Напомним, ранее стало известно, что Бузова не будет принимать участия в проекте «Дом-2», который переехал на телеканал Ю — тогда инсайдеры говорили, что за отказ звезде пообещали то ли большие деньги, то ли новый проект на ТНТ. Судя по сегодняшним новостям — второе.

При этом Бузова продолжит вести с Ксенией Бородиной «ББ-шоу», однако дни этого проекта сочтены: ТНТ планирует закрыть его в ближайшее время. Бородина, напомним, продолжает вести обновленный «Дом-2». Злопыхатели говорят, что долго он в эфире не продержится: несмотря на прибытие новых и некоторых старых участников, «Дом-2» на Ю не вызывает большого интереса у аудитории.