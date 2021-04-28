Приквел «Игры престолов» запустили в производство

Узнать, как все начиналось в «Игре престолов», можно будет вскоре: HBO запустил в производство приквел знаменитого сериала, о чем сообщила lenta.ru со ссылкой на твиттер проекта. В соцсети появились фотографии актеров, которые читают сценарий, — сообщается, что на фото можно увидеть основной актерский состав.

Напомним, что события в сериале «Дом Дракона» будут развиваться за 300 лет до начала «Игры престолов»: это время правления Дома Таргариенов в Вестеросе. С «Игрой престолов» новый сериал роднят имена Мигеля Сапочника, который станет одним из шоураннеров, и Рамина Джавади, который снова напишет всю музыку.

Премьера намечена на осень 2022 года.