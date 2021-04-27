В 2021 году почти две тысячи жителей Тюменской области переедут из аварийного жилья в новые квартиры

В 2021 году в Тюменской области планируют расселить 36 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. В новые квартиры перееду 1900 человек. Только за первый квартал жилищные условия улучшили 375 семей – расселено 16 тысяч «квадратов» аварийного жилищного фонда, на которых проживали 823 человека.

«Расселение аварийного фонда проводится в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, муниципальных районах - Вагайский, Тюменский, Уватский. Для этих целей обеспечено строительство многоквартирных домов в Тобольском, Тюменском, Уватском районах, проводятся аукционы на поставку жилых помещений на первичном рынке жилья в городе Тюмени, а также ведется работа по предоставлению возмещения за жилые помещения, находящиеся в собственности граждан», - рассказали в пресс-службе главного управления строительства региона.

Напомним, что расселение аварийного жилья ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».