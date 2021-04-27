Тюменские города и районы посоревнуются в объеме сданной макулатуры

С 10 по 28 мая в Тюменской области пройдет Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Событие будет организовано в виде соревнований между районами и городами области.

«По результатам эко-марафона будет составлен «зеленый рейтинг» муниципалитетов. Основная задача эко-марафона – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов», - рассказали в пресс-службе департамента недропользования и экологии региона.

Все организации и жители области, собравшие более 300 кг макулатуры, для отдаленных районов от 500 кг, могут оставить предварительно заявку на сайте и сдать макулатуру. Вывоз макулатуры будет производиться силами и транспортом организаторов акции.