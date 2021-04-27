В музеях Тюменской области появятся цифровые гиды

Три музея Тюменской области стали победителями конкурса Министерства культуры Российской Федерации по созданию мультимедиа-гидов по выставочным проектам и экспозициям на базе цифровой платформы Artefact. Цифровые гиды появятся в Архиерейском доме (Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник), Музее-усадьбе Колокольниковых (Музейный комплекс им. И.Я. Словцова), и МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова».

«Мультимедиа-гид позволяет посетителю получать информацию о любом заинтересовавшем экспонате самостоятельно. Для этого достаточно скачать бесплатное приложение «Artefact», которое распознаёт экспонаты и рассказывает о них в деталях. Также на официальном сайте-портале Artefact можно познакомиться с другими музеями России, которые принимают участие в проекте. Описания выставок и коллекций переведены на английский язык, также на двух языках записаны аудиогиды, а благодаря качественной фотосъёмке музейные экспонаты, включая объёмные, легко распознаются системой», - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».