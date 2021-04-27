Тюменские поля засевают горохом, овсом и горчицей

В Тюменской области начался яровой сев. К работам приступили сельскохозяйственные товаропроизводители четырех районов, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

«В трех районах уже приступили к севу зерновых и зернобобовых культур. Так, в Ишимском районе ООО «Ишимагропродукт» посеяло 70 гектаров гороха, в Абатском районе одним из крестьянско-фермерских хозяйств произведен посев 10 гектаров овса, а в Ялуторовском районе ООО «Дружба-Нива» приступило к посеву горчицы, пройдено 50 гектаров. Началась и посадка картофеля. Первым на поля с данной культурой вышло одно из крестьянских хозяйств Тюменского района, где был высажен один гектар раннего картофеля», - рассказали в ведомстве.

Всего в этом году яровой сев составит почти 826 тысяч гектар, а общая площадь посева будет свыше одного миллиона гектаров: 700 тысяч гектар — это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур, 272 тысячи гектар — кормовые культуры, 8171 га и 1214 га — площади картофеля и овощей открытого грунта.