В Тюменской области подведены итоги конкурса «Учитель года»

Победителем конкурса «Педагог года Тюменской области — 2021» стала учитель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась 24 апреля.

«Екатерина Костылева – выпускница Тюменского государственного университета, имеет 8-летний преподавательский стаж, ранее добивалась успеха в конкурсах «Лучшие учителя России — 2020» и «Современный педагог», - рассказали о победителе в департаменте образования и науки Тюменской области.

Классным руководителем года стала Зоя Боярина (школа № 14 города Тобольска), в номинации «Воспитатель года» победила Дарья Тишина (центр развития ребенка — детский сад № 123 города Тюмени), «Мастер года» — Олег Савчук (преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства), «Учитель-дефектолог года» — Марина Степанова (детский сад № 51 города Тюмени), «Педагог-психолог года» — Диана Мавлютова (гимназия № 49 города Тюмени), «Молодой руководитель года Тюменской области» – Марина Беляк (директор Тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана), первые места в номинациях «Педагогический дебют (воспитатель)» и «Педагогический дебют (учитель)» взяли Александра Асмус (детский сад № 61 города Тюмени) и Александр Битдорф (учитель истории и обществознания школы № 15 города Тюмени).

«Победители во всех восьми номинациях получат губернаторские премии в размере 150 тысяс рублей. Призеры конкурса в номинации «Учитель года», «Воспитатель года» и «Классный руководитель года» за 2 и 3 места по 90 тысяч рублей и 60 тысяч рублей соответственно. Всем остальным участникам регионального этапа конкурса (136 человек) вручены денежные премии. Победители будут представлять Тюменскую область на всероссийском этапе, в том числе в финале главного профессионального педагогического конкурса страны — «Учитель года России — 2021», - добавили в департаменте.

Стоит отметить, что в этом году конкурс «Педагог года Тюменской области — 2021» прошел как в онлайн-формате, так и в очном режиме. Общее количество участников составило более 150 человек, количество онлайн-зрителей из числа педагогов и родительской общественности превысило 32 тысячи человек.